Malazgirt Kaymakamı Demirer'den öğrencilerle bir araya geldi - Haberler

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Malazgirt Kaymakamı Demirer'den öğrencilerle bir araya geldi

AA - Veysel Eşin - Güncel
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Malazgirt Kaymakamı Demirer'den öğrencilerle bir araya geldi

Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, 1071 İmam Hatip Ortaokulu ve 1071 İlköğretim Okulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, 1071 İmam Hatip Ortaokulu ve 1071 İlköğretim Okulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ile 1071 İmam Hatip Ortaokulu'na giden Demirer, okul müdürü Yakup Yiğit tarafından karşılandı.

Okuldaki derslikleri gezen Demirer, sohbet ettiği öğrencilere Malazgirt'in tarihi hakkında sorular sordu, Liselere Geçiş Sınavına girecek 8. sınıf öğrencilerine de çok çalışmaları için tavsiyelerde bulundu.

Okulun fiziki yapısı hakkında Yakup'tan bilgi alan Demirer, daha sonra 1071 İlköğretim Okulu'na geçti.

Burada da sınıfları dolaşan Demirer, minik öğrencilere Malazgirt'in tarihi hakkında kısa bilgiler verdi.

AA / Veysel Eşin - Güncel

milli eğitim bakanlığı, İmam Hatip, Malazgirt, Hisarcık, Güncel, Haberler

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