Malazgirt Kaymakamı Demirer'den "hayırlı olsun" ziyareti Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne atanan Ömer Özbey'i ziyaret etti. Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne atanan Ömer Özbey'i ziyaret etti. Demirer, bir süre sohbet ettiği Özbey'e görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özbey, Kaymakam Demirer'e ilçede yapılan spor tesisleri ve sportif faaliyetlerle ilgili bilgi verdi. AA / Veysel Eşin - Güncel Ömer Özbey Malazgirt Hisarcık gençlik Güncel Haberler

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