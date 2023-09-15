Malazgirt Kaymakamı Bayram, okulları ziyaret etti

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, okulları ziyaret etti.

Beraberinde İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Emin Yeşilbudak ile Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokuluna giden Bayram, sınıfları gezdi, öğrencilerle sohbet etti.

Eğitim ve öğretimin sürdürülebilir olmasının öğrenci ve öğretmenler açısından önemli olduğunu belirten Bayram, eğitim öğretime başlayan öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi.

Bayram, ardından Şehit Zeki Özsubaşı İlköğretim Okulunda öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.