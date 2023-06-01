Malazgirt Kaymakamı Bayram, Müftü Demirtaş'ı ziyaret etti

Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Van'ın Tuşba ilçesine tayini çıkan İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş'a başarı belgesi ve plaket verdi. Kaymakam Bayram, ilçede 4 yıldır görev yapan Demirtaş'ı ziyaret ederek yeni görevinde başarı diledi.

Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Van'ın Tuşba ilçesine tayini çıkan İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş'a başarı belgesi ve plaket verdi.

Kaymakam Bayram, ilçede 4 yıldır görev yapan Demirtaş'ı ziyaret etti.

Demirtaş ile yaklaşık iki yıl beraber çalıştıklarını ifade eden Bayram, yeni görevinde başarı diledi.

Demirtaş ise Malazgirt gibi tarihi bir ilçede görev yapmanın gururunu yaşadığını bildirerek, "Bugün buradayız, yarın başka yerde olacağız. Bu bir görev meselesidir. Bu anlamda bizi yalnız bırakmayan kaymakamımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Bayram, çalışmalarından dolayı Demirtaş'a başarı belgesi ve plaket verdi.