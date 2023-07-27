Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız Şehitlik Mertebesine Yakışan Bir Kahramandı

Muş'ta PKK'lı teröristlerce düzenlenen hain saldırıda şehit düşen Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız, şahadetinin 8. yılında anıldı.

Malazgirt Kaymakamlığı tarafından saldırının yaşandığı Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Caddesi'nde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İlçe Müftü Vekili Bekir Irmak, Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız ve tüm şehitler için dua etti.

Törene katılan Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, şehit Binbaşı Kulaksız'ın şahadetinin 8. yıl dönümü münasebetiyle bir araya geldiklerini söyledi. Bayram, yaptığı konuşmasında "Sevgili Malazgirtli hemşerilerim bildiğiniz üzere Arslan Kulaksız 8 yıl önce burada Arslan Binbaşımız, kahraman bir binbaşımız, yüreği kocaman bir binbaşımız, kahpece, hain bir pusu neticesinde şehit edildi. Tabi o yılları, o günleri görmek bize nasip olamadı. Bizler burada değildik, fakat görev yaptığım son bir yıl süreçte, kahraman binbaşımızın adını belki onlarca, belki yüzlerce Malazgirtli vatandaşlarımızdan en güzel sözler ile, en güzel anılarla işittim. Öyle oldu ki; kimi zaman geldi, kahraman binbaşımızın adı geçti, bazı Malazgirtliler dedi ki; 'Bana böyle iyiliği dokunmuştu, bana böyle bir iyiliği geçmişti, benim şöyle bir ihtiyacımı karşılamıştı.' Hakkında o kadar çok güzel şeyler duydum ki, hakikaten anladık, terakki ettik, kahraman binbaşımız şehitlik mertebesine en yakışan, bizim cümle şeritlerimizden bir tanesi idi. Ben bu topraklarda bin yıldır, ebediyete irtihal etmiş, bütün şehit ve gazilerimizi yad ediyorum, başta Binbaşı Arslan Kulaksız olmak üzere, Malazgirtli olsun, Anadolu'nun farklı coğrafyalarından olsun, dünyanın farklı noktalarından olsun şahadete erişmiş nice şehitlerimizin, en kalbi duygularımla, en saygılı hislerimle burada yad etmek istiyorum. Bıraktıkları kutsal emanet karşısında saygıyla eğilmek istiyorum. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin." dedi.

Kaymakam Göksu Bayram ve protokol üyelerinin, Kulaksız'ın şehit edildiği alana gül bıraktığı törene, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Cumhuriyet Savcısı Nermin Çankaya, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Berati Kalenci, Bulanık İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Müftü Vekili Bekir Irmak, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - MUŞ