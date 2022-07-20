Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edildiği 2015'teki saldırının faili PKK'lı Savaş Çelik, MİT'in yurt dışı operasyonuyla... - Haberler

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Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edildiği 2015'teki saldırının faili PKK'lı Savaş Çelik, MİT'in yurt dışı operasyonuyla...

AA - Eda Özdener - Güncel
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Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edildiği 2015'teki saldırının faili PKK'lı Savaş Çelik, MİT'in yurt dışı operasyonuyla...

Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edildiği 2015'teki saldırının faili PKK'lı Savaş Çelik, MİT'in yurt dışı operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edildiği 2015'teki saldırının faili PKK'lı Savaş Çelik, MİT'in yurt dışı operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi

AA / Eda Özdener - Güncel

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