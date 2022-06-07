Malazgirt HEM'de yılsonu sergisi - Haberler

Malazgirt Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü, kursiyerlerin yıl boyunca el emeği ve göz nuruyla ürettiği ürünleri sergiledi.

Malazgirt Kalesi'nde düzenlenen serginin açılışı kurdelesini Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın, Emniyet Müdürü Serhan Türk, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ve kursiyerler kesti.

Malazgirt HEM Müdürü Fehmi İpek, kursiyerlerin bu yıl "geri dönüşüm teması" ile ürettiği ürünlerle ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiğini söyledi.

Gönüllülüğe bağlı olarak her yaştaki insanların ilgi, yetenek ve beklentileri doğrultusunda mesleki, teknik, sosyal ve kültürel amaçlı kursların düzenlendiğini belirten İpek, şöyle konuştu:

"Hayat boyu öğrenmede eğitim merkezi olan halk eğitim merkezleri, beşikten mezara kadar eğitim ilkesiyle tüm bireylere, toplumun içindeki tüm insanlara hizmet vermeyi kendisine amaç edinmiş eğitim kurumlarıdır. Malazgirt Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü olarak 2021-2022 genel mesleki alanda 324 kurs açılmıştır. 4 bin 232 kursiyerin eğitim aldığı kursta, 77 usta öğretici görev yapmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan hanımefendinin başlattığı okuma yazma seferberliğinin ikinci döneminde 14 okuma yazma kursu ve 8 okuma yazma seviye tespit sınavı düzenlenmiştir. Bu çalışmalarımızda desteğini esirgemeyen kaymakamımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Halk oyunları gösterisi, müzik dinletisi ve minik öğrencilerin defilesinin ardında sergiyi gezen Kaymakam Yaşar, ürünler hakkında bilgi aldı.