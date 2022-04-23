Malazgirt Belediyesi çocukları iftarda buluşturdu

MALAZGİRT, MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocukları iftarda buluşturdu.

Belediye Başkanı Cengiz Altın ve Muş İl Genel Meclis Başkanı Sait Yıldırım, ilçedeki bir otelde düzenlenen programda çocuklarla bir araya geldi.

İftar sonrası çocuklarla sohbet eden Altın, çocuklarla büyük bir aile olduklarını, her zaman onlara destek verdiklerini belirtti.

Programa katılanlara teşekkür eden Altın, "Yanaklarınızdan öpüyorum. Ailelerinize de benden selam söylemenizi istiyorum. 23 Nisan, dünyada bir ilk. Çocuklarına bayram hediye eden ilk ve tek ülkeyiz. Buradan bir kez daha Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e minnetimizi sunuyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyorum." diye konuştu.