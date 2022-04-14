Malazgirt Belediyesi cadde ve sokakları yıkadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malazgirt Belediyesi cadde ve sokakları yıkadı

AA - Veysel Eşin - Güncel
 - Güncelleme:

Muş'un Malazgirt Belediyesi, karların erimesiyle cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkadı.

Muş'un Malazgirt Belediyesi, karların erimesiyle cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkadı.

Belediye Başkanı Cengiz Altın'ın talimatı ile bahar temizliğine başlayan ekipler, cadde, sokak, park ve kaldırımlardaki çöpleri topladı.

İtfaiye ekipleri de temizlik çalışmalarının ardından cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkadı.

İçe sakinleri, yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek ekiplere teşekkür etti.

Malazgirt Belediyesi cadde ve sokakları yıkadı

Malazgirt Belediyesi cadde ve sokakları yıkadı

Malazgirt Belediyesi cadde ve sokakları yıkadı

AA / Veysel Eşin - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title