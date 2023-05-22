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Malazgirt Belediyesi bahar temizliği başlattı

Malazgirt Belediyesi bahar temizliği başlattı

Güncel Haberler

Muş'un Malazgirt Belediyesi, baharın gelmesiyle cadde ve sokaklarda temizlik çalışması başlattı.

Muş'un Malazgirt Belediyesi, baharın gelmesiyle cadde ve sokaklarda temizlik çalışması başlattı.

Yol ve kaldırımlardaki çöpleri toplayan ekipler, Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkında da temizlik yaptı, otları biçti.

Millet Bahçesi ve etrafındaki alanlarda da çalışma yapan ekipler, vatandaşları da çevreyi temiz tutmaları konusunda uyardı.

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Kaynak: AA / Veysel Eşin - Güncel

Malazgirt Muş Güncel Haberler

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