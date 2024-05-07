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Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Chilima'nın yolsuzluk suçlamaları düşürüldü

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Güney Afrika ülkesi Malavi'nin Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Chilima hakkındaki yolsuzluk suçlamalarının düşürüldüğü bildirildi. Mahkeme, Kamu Savcılığı Direktörü'nün davanın durdurulması için başvuruda bulunmasının ardından Chilima hakkındaki suçlamaları düşürdü.

Güney Afrika ülkesi Malavi'nin Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Chilima hakkındaki yolsuzluk suçlamalarının düşürüldüğü bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Malavi'de mahkeme, Kamu Savcılığı Direktörü'nün davanın durdurulması için başvuruda bulunmasının ardından Chilima hakkındaki yolsuzluk suçlamalarını düşürdü.

Mahkeme Başkanı Redson Kapindu karara, Direktörün yaptığı "sanık aleyhindeki suçlamaların düşürülmesi" başvurusunu gerekçe gösterdi.

Kapindu, Kamu Savcılığı Direktörü'nün suçlamaların düşürülmesi talebinin nedenlerini parlamentoya resmi olarak bildirmek için 10 günü bulunduğunu söyledi.

Chilima, Mart-Ekim 2021 döneminde İngiliz iş insanı Zuneth Sattar'dan, ihale karşılığı 280 bin dolar rüşvet aldığı suçlamasıyla 2022'de gözaltına alınmıştı.

Tutuklu yargılanan Chilima, birçok kez hakim karşısına çıkmış ancak asıl duruşma hiç başlamamıştı.

Soruşturma kapsamında 6 ayrı yolsuzluk eylemi gerçekleştirmekle suçlanan Chilima'nın yetkileri, soruşturmanın başlatıldığı Haziran 2022'de askıya alınmıştı.

İş insanı Sattar ise 2021'de yolsuzluk suçlamasıyla İngiltere'de tutuklanmış, ardından kefaletle serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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