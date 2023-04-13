Malavi'deki bot kazasında 5 kişi hayatını kaybetti

Malavi'de meydana gelen bot kazasında 5 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de kaybolduğu bildirildi.

Malavi'de meydana gelen bot kazasında 5 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de kaybolduğu bildirildi.

Mchinji bölgesi yetkilisi Fred Movete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin orta bölgesinde bir teknenin battığını söyledi.

Kapasitesinden fazla yolcu alınması nedeniyle batan teknedeki 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Movete, 12 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.

Movete, "Kaza gece saatlerinde yaşandı. Bir grup insan cenaze merasimi için gidiyorlardı ve tekneleri battı." dedi.

Teknedeki 5 kişinin kurtarıldığını belirten Movete, kaybolanlar için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.