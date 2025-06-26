Malavi'de Seçim Komisyonu Başkanı'nın İstifası için Protestolar Düzenleniyor

Malavi'de halk, Seçim Komisyonu Başkanı Yargıç Annabel Mtalimanja ve Genel Sekreteri Andrew Mpesi'nin istifasını talep etmek üzere bugün ülke genelinde protesto gösterileri düzenleyecek.

Yerel basına yansıyan haberlere göre, başkent Lilongwe başta olmak üzere Mzuzu, Mangochi ve Blantyre şehirlerinde seçim komisyonu karşıtı protestoların yapılması planlanıyor.

"Seçim sürecinin bütünlüğünü koruyarak demokrasimizi muhafaza edelim" sloganıyla düzenlenecek gösteriler, Saygın Seçimler İçin Vatandaşlar (CfCE) isimli bir sivil toplum kuruluşu tarafından organize ediliyor.

CfCE yetkilileri, Malavi Seçim Komisyonunu üst düzey iki isminin kamuoyunun güvenini kaybettiğini ve 16 Eylül'de yapılması planlanan genel seçimleri tarafsız şekilde yürütemeyeceklerini savunuyor.

Grubun Ulusal Koordinatörü Blessings Chinsinga, yaptığı açıklamada, protestoların tüm Malavililer için vatanseverlik görevi olduğunu söyledi.

Kuruma değil, yöneticilere karşı bu gösterilerin düzenleneceğini belirten Chinsinga, "Mevcut isimler güven sağlamıyor." ifadesini kullandı.

Barışçıl şekilde gerçekleştirilmesi planlanan gösterilere sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve siyasi aktivistlerin de destek verdiği belirtiliyor.

Seçim Komisyonu ise yaptığı açıklamada, kurumun özgür ve adil seçimler düzenlemekte kararlı olduğunu vurguladı.

Yetkililer, protestoların düzenleneceği 4 şehirde güvenlik önlemlerini arttırdı.