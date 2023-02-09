Malavi'de kolera nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1200'ü geçti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Malavi'de kolera salgını nedeniyle ölenlerin sayısının 1200'ü geçtiğini açıkladı.

DSÖ tarafından yapılan açıklamada, Malavi'nin tarihteki en kötü kolera salgınıyla karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Açıklamada, Malavi'deki kolera salgınında 1210 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Kolera salgınında vaka sayısının 36 bine yükseldiği belirtilen açıklamada, Mozambik başta bölgedeki diğer ülkelerin de salgından etkilenebileceği vurgulandı.

Açıklamada, "Salgın geçen ay ciddi bir şekilde artış gösterdi. Güçlü önlemler alınmazsa salgın daha da kötüye gidecek." ifadesi kullanıldı.

Mart 2022'den bu yana 1000'den fazla kişinin kolera nedeniyle öldüğü Malavi'ye Kasım 2022'de gönderilen yaklaşık 3 milyon doz aşı tükenmişti.

"Vibrio cholerae" isimli bakterinin yol açtığı bulaşıcı bir ince bağırsak hastalığı olan kolera, enfekte ettiği kişide sulu ishal, kusma ve kas krampları gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor.

Küresel sağlık kuruluşları ve hükümetlerin tedbirleri sonucu yıllardır azalan kolera vakaları, iklim değişikliği, yoksulluk ve çatışmalar gibi nedenlerle yeniden yaygınlaşmaya başladı.

DSÖ verilerine göre, 2017'den 2021'e kadar dünya genelinde kolera vakasının tespit edildiği ülke sayısı 20'nin altındayken sadece 2022'de 26 ülkede kolera salgını görüldü.