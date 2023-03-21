Malavi'de Freddy Kasırgası'ndan Ölenlerin Sayısı 499'a Yükseldi

LİLONGWE, 21 Mart (Xinhua) -- Malavi'de Freddy Tropikal Kasırgası yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı Pazartesi akşam saatleri itibariyle 499'a çıktı. Pazar günü akşam saatleri ölü sayısının 476 olduğu bildirilmişti. Kasırga yüzünden yerlerinden edilenlerin sayısıysa 490.098'den 508.244'e yükseldi.

Tanzanya ve Zambiya gibi komşu ülkelerin de desteğiyle Malavi Savunma Güçleri, Malavi Polis Teşkilatı ve Birleşik Krallık tarafından yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Afet Yönetim İşleri Dairesi Komiseri Charles Kalemba, yerlerinden edilenler için bir kamp daha kurulduğunu, böylelikle toplam kamp sayısının 534'e çıktığını bildirdi.

Pazar günü 918 olan yaralı sayısı, 1.332'ye çıkarken kayıp sayısı da 349'dan 427'ye yükseldi.

Kasırgadan etkilenen bölge ve kentlerin sayısı, güney kesimlerde 12 iken doğu kesimlerindeki üç bölgenin de Freddy Kasırgası'nın sönümlenmesinden sonra da devam eden yoğun yağışlarla birlikte 15'e çıktı.

Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, etkilenen bölgelerde afet durumu ilan etti ve yabancı misyonlar, hükümetler, yerel ve uluslararası örgütler, şirketler ve bireyler müdahale operasyonlarına destek vermek ve insani yardım sağlamak üzere harekete geçirildi.

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu, Malavi'ye 300.000 ABD doları tutarında insani yardıma onay verdi. Yardım, Pazartesi günü topluluğun genel sekreteri Elias Magosi tarafından duyuruldu.