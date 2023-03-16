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Malavi'de Freddy Kasırgası'nda hayatını kaybedenler için "ulusal yas" ilan edildi

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Malavi'de Freddy Kasırgası'nda hayatını kaybedenler için 'ulusal yas' ilan edildi

Malavi'de Freddy Kasırgası'nda yaşamını yitirenler için "ulusal yas" ilan edildiği açıklandı.

Malavi'de Freddy Kasırgası'nda yaşamını yitirenler için "ulusal yas" ilan edildiği açıklandı.

Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, yaptığı açıklamada, bugünden itibaren ülke genelinde tüm bayrakların yarıya indirildiğini duyurdu.

Chakwera, Freddy Kasırgası'nda hayatını kaybedenler için 14 günlük yas ilan edildiğini belirtti.

Afrika'nın güneydoğu kıyılarında etkili olan Freddy Kasırgası nedeniyle Malavi, Mozambik ve Madagaskar'da yaşamını yitirenlerin sayısı 300'ü aşmıştı.

Malavi Devlet Başkanı Chakwera, ülkenin güneyindeki 10 bölgeyi "ulusal afet bölgesi" ilan etmişti.

Dünya Meteoroloji Örgütü, ilk kez geçen ay oluşarak 21 Şubat'ta Madagaskar'ı, 3 gün sonra da Mozambik'i etkileyen Freddy'nin, tarihin en uzun süren kasırgası olabileceğini açıklamıştı.

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Kaynak: AA / Güncel

Madagaskar Mozambik Malavi Güncel Haberler

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