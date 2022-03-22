Malatyalı Şairlerden "Kahramanlık" Konulu Şiir Dinletisi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açıklamalarda bulunan Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu Temsilcisi Enver Kalaycıoğlu, Milli Mücadele ruhunun önemine değinerek, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşımızı yazdığı süreci ve Çanakkale Zaferi'nin Türk Milleti açısından olan mahiyetinden bahsetti.

Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu Üyesi Erol Afşin, Mehmet Akif Ersoy'un hayatından bahsederek, İstiklal Marşı'nın kabulü sürecinde yaşanan gelişmeleri anlattı.

Programa katılan gönüllü üyeler İstiklal Marşı'nın kabulü, Çanakkale Zaferi ve Kahramanlık konularında yazmış oldukları şiirleri okuyarak, programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

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