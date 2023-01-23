Malatyalı depremzedeler göl manzaralı villa tipi evlerde yaşam sürüyor

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Kale ilçesindeki depremzedeler, göl manzaralı tatil köyünü andıran konutlarda yaşamlarını sürdürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından afetzedeler için yapılan konutlar kent genelinde yükselirken, kırsalda yaşayan vatandaşlar için de Battalgazi, Kale, Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde köy tipi konutlar inşa ediliyor.

Hak sahiplerine yapılan 1497 köy evinden 1173'ü teslim edildi, 324'ünün ise yapım süreci devam ediyor.

Kale ilçesindeki depremzedeler için Bent Mahallesi'nde yapılan konutlar, adeta tatil köylerini andırıyor.

Karakaya Baraj Gölü manzaralı köy tipi evlerin tamamı çelik konstrüksiyondan, depreme ve yangına dayanıklı olarak inşa edilirken, bahçesinde ahırı da bulunuyor.

Lüks bir villayı andıran köy tipi konutlar, depremzedelere güvenli ve konforlu yaşam imkanı sunuyor.

"Evlerimiz villa gibi göl manzaralı"

Bent Mahallesi Muhtarı Selim Kızıltaş, AA muhabirine, depremde mahallelerinin büyük zarar gördüğünü söyledi.

Mahallelerine 110 köy tipi konut yapıldığını dile getiren Kızıltaş, şöyle devam etti:

"Depremin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakanlarımız, yetkililer hepsi 24 saat içinde buraya geldi. Vatandaşla birebir sorunlarıyla ilgilendiler. İlk günden beri çadır, konteyner, yiyecek, olsun vatandaş mağdur edilmedi. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin, onun ayağına taş değirmesin. Vatandaşlarımız hepsi konutlarından memnun daha önceki evlerimize kıyasla şimdiki evlerimiz villa gibi göl manzaralı. Evler 1,5 dönüm arazi üzerine kuruldu, ahırı ayrı yapıldı. Vatandaşımız tüm tarımsal işlemlerini burada yapabiliyorlar. Şu an burası gerçekten tatil kenti gibi oldu. Bu konuda bütün yetkililerimize teşekkür ediyoruz."

"Burası bizim için köy tipi konut değil villa"

Mahalle sakini depremzede 50 yaşındaki Murat Sönmez ise depremde yaşadıklarını halen unutamadıklarını söyledi.

Sönmez, kerpiç evlerinin depremde kullanılamaz hale geldiğini anlatarak, "Allah bizi korudu. Köyde yakınlarımızın evi yıkıldı enkazında kalanlar oldu. O gece devlet bizle ilgilendi hiç mağdur etmedi. Allah devletimizden, Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun." dedi.

Şu an kendileri için yapılan lüks konutlarda yaşadıklarını aktaran Sönmez, şöyle konuştu:

"Eski evimiz kötüydü şimdi devletimizin yardımıyla 1,5 dönüm arsa üzerine mükemmel bir ev yapıldı. Şu an kışın ortasında olmamıza rağmen tek sobayla ısınıyoruz. Çok memnunuz. Burası bizim için köy tipi konut değil villa. Çok modern, harika bir ev yaptılar, Allah devletimizden razı olsun. Ayrıca bizim konutların manzarası çok güzel. Yaz aylarında eve hiç girmiyoruz, havadar bir yerimiz var. Karakaya Barajı gölü manzaramız var, yerimiz çok güzel. Çok memnunuz."

"Hayalimdeki eve geldim, çok mutluyum"

Sönmez'in eşi Serpil Sönmez ise depremde yaşadıklarını unutamadığını, evinin yıkıldığını söyledi.

Devletin kendilerine yeni konut yaptığını anlatan Sönmez, "Evimden çok memnunum. Hayalimdeki eve geldim, çok mutluyum. Eski evimiz çok kötüydü ama burada yeniden dünyaya geldik gibi. Komşularım da çok memnun. Rabbim devletimizden razı olsun." diye konuştu.

Depremzede Cemile Altınok ise depremde herkes gibi kendisinin de çok korktuğunu, evlerinin ağır hasar gördüğünü anlatarak, 2 yıl içerisinde yeni konutların kendilerine teslim edildiğini ifade etti.

Depremden sonra hiç mağduriyet yaşamadıklarını anlatan Altınok, "Allah devletimizden razı olsun. Evlerimizden çok memnunuz." dedi.

Depremzede Mustafa Akyol ise yeni konutlarında ahırın dahi bulunduğunu anlatarak, 1 büyükbaş hayvanına bakarak geçimini sağladığını kaydetti.

Hayatından memnun olduğunu anlatan Akyol, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere tüm yetkililere teşekkür etti.