Malatyalı depremzede kadının 'akülü tekerlekli sandalye' talebi

Malatya'da kurulan çadır kentte oğluyla kalan 61 yaşındaki bedensel engelli Perihan Kavakçı, günlük işlerini daha kolay yapabilmek için hayırseverlerden "akülü tekerlekli sandalye" talebinde bulundu.

Malatya'da kurulan çadır kentte oğluyla kalan 61 yaşındaki bedensel engelli Perihan Kavakçı, günlük işlerini daha kolay yapabilmek için hayırseverlerden "akülü tekerlekli sandalye" talebinde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından Malatya Şeker Fabrikası'nın yanındaki alanda oluşturulan çadır kentte 28 yaşındaki oğluyla kalan Kavakçı, günlük işlerini yaparken manuel tekerlekli sandalye kullanıyor.

Kavakçı, ilerleyen yaşının da etkisiyle manuel tekerlekli sandalyeyi kullanmakta zorlanıyor.

Hayırseverlerden akülü tekerlekli sandalye talebinde bulunan Kavakçı, AA muhabirine, 6 yaşında oyun oynarken karyolanın kırık tarafının sağ diz kapağına saplanması sonucu kaldırıldığı hastanede bacağını kaybettiğini söyledi.

Kavakçı, ardından kendisine protez bacak yaptırıldığını, 20 yıl kullandığı protez çürüğünce bacağından çıkarmak zorunda kaldığını ifade etti.

Eşi Mustafa Kavakçı'yı 75 yaşındayken kalp krizinden kaybettiğini, o günden bu yana oğluyla yaşamını sürdürdüğünü anlatan Kavakçı, depremin hayatı daha da zorlaştırdığını dile getirdi.

Kavakçı, eşinin emekli maaşıyla geçindiklerini ancak kirada oturdukları ev depremde hasar görünce, eşyalarını ailesinin orta hasarlı evine taşımak zorunda kaldığını belirtti.

Depremin ardından askerlerin kendisine battaniye getirdiğini, devletin çadır verdiğini anlatan Kavakçı, "Çadır kentte manuel bir tekerlekli sandalye verildi. Sandalyeyi oğlumun yardımıyla sürüyorum. Hayırseverlerden akülü araba istiyorum. Alışverişimi çarşıda, markette oğlumla beraber yapıyorum. Bir yere giderken oğluma yük olmak istemiyorum." dedi.