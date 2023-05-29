Malatya'da bir süredir etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Malatya'yı sağanak vurdu, araçlar yolda kaldı

Malatya'yı sağanak vurdu, araçlar yolda kaldı

MALATYA - Malatya'da bir süredir etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Malatya-Elazığ kara yolunda su birikintisi nedeniyle kazalar meydana gelirken, çok sayıda araç yolda kaldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından sabah saatlerinde yapılan sağanak uyarısı sonrası yer yer etkili olan yağışlar akşam saatlerinde etkisini artırırken, kısa sürede yollar sular altında kaldı.

Su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Alt geçitlerin de göle döndüğü kentte birçok araç yolda kaldı. Yolda kalan araçların imdadına polis ekipleri yetişirken, yetkililer, ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, dolu yağışı, ani fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.