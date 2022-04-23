MALATYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ - Haberler

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MALATYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SURİYE'de, Fırat Kalkanı bölgesinde yer alan Mare Soran'da, teröristlerce yapılan saldırıda şehit olan özel harekat polisi Aytaç Altunörs'ün (34) acı haberi, Malatya'daki ailesine ulaştı.

SURİYE'de, Fırat Kalkanı bölgesinde yer alan Mare Soran'da, teröristlerce yapılan saldırıda şehit olan özel harekat polisi Aytaç Altunörs'ün (34) acı haberi, Malatya'daki ailesine ulaştı.

Suriye'nin Mare bölgesinde devriye görevi yapan özel harekat polislerinin bulunduğu araca PKK/YPG'li teröristler tarafından havan ve roketli saldırı yapıldı. Saldırıda araçta bulunan özel harekat polisi Aytaç Altunörs şehit oldu, 1 polis yaralandı. Altunörs'ün şehadet haberi, Bostanbaşı Caddesi'nde oturan ailesine yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alınca baygınlık geçiren şehit yakınlarına, sağlık görevlileri müdahale etti. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Bekar olan şehit polis Altunörs'ün cenazesinin, yarın ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Özel Harekat, Malatya, Suriye, Şehit, Güncel, Haberler

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