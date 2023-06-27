Malatya ve Adıyaman'da Kurban Bayramı dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya ve Adıyaman'da Kurban Bayramı dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi. Jandarma personeli kabirlerdeki Türk bayraklarını yenilerken, şehit yakınları ve protokol üyeleri şehit mezarlıklarını ziyaret ederek karanfil bıraktı. Ziyarette şehit yakınları ile aileler gözyaşlarını tutamadı.