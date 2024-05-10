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Malatya Valisi Ersin Yazıcı'dan Anneler Günü Mesajı

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Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Yazıcı, annelerin insanların hayatında çok önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, annelerin sevgi ve şefkatle sağlıklı nesiller yetiştirdiğini belirtti. Ayrıca, şehit anneleri ve gazilerin anneleri başta olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı ve sağlık, huzur ve mutluluklar diledi.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yazıcı, mesajında, her yıl mayıs ayının ikinci haftası pazar gününün tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Anneler Günü olarak kutlandığını hatırlattı.

Annenin sadece insanı dünyaya getiren değil aynı zamanda insanın doğduğu andan itibaren hem koruyucusu hem bakıcısı hem de öğretmeni olduğunu aktaran Yazıcı, şunları kaydetti:

"Sevgi ve şefkatle, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenen annelerimiz, aile ve toplum hayatının temel direğini oluşturmaktadır. Bizi millet yapan değerlerin her birimizde hayat bulmasında, yaşatılmasında en çok annelerimizin payı vardır. Onların değerini kaybetmeden zamanında bilmek, başımıza taç etmek ve gönüllerini hoş tutmak bizler için bir görevdir. Yüce dinimizin 'Cennet annelerin ayakları altındadır' ifadeleri ile kutsallıkları belirtilen annelerimiz, her zaman her şeyin en iyisine ve en güzeline layıktır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta ülkemizin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden şehitlerimizin ve gazilerimizin anneleri olmak üzere bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyor, bizleri bugünlere ulaştıran annelerimize sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum."

Kaynak: AA / Güncel

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