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Malatya Valisi Yavuz, rezerv alanlarındaki deprem konutlarında incelemelerde bulundu Açıklaması

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Malatya Valisi Seddar Yavuz, rezerv alanlardaki deprem konutlarının ilk teslimatlarının şubat ayında başlayacağını söyledi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, rezerv alanlardaki deprem konutlarının ilk teslimatlarının şubat ayında başlayacağını söyledi.

Vali Yavuz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Başer ile Göztepe ve Tandoğan mahallelerinde yapımı süren deprem konutlarında incelemelerde bulundu.

Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, AFAD, TOKİ ve Emlak Konut ile büyük bir inşaat faaliyetine girdiklerini ve büyük bir gayretle çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Hak sahiplerinin evlerini ve iş yerlerini teslim etmek için gece gündüz tüm ekiple, gayretle çalıştıklarını belirten Yavuz, Göztepe Mahallesi'nde de önemli inşaat faaliyeti yürüttüklerini, bölgeyi tamamen bir şantiye alanına dönüştürdüklerini dile getirdi.

Göztepe'deki rezerv alanın bir kısmını mayıs, bir kısmını da ağustos ayı içerisinde teslim edeceklerini kaydeden Yavuz, yeni yerleşim alanlarında, şehrin çeperlerinde belirledikleri alanlarda konutları teslim etmeye devam ettiklerini belirtti.

Vali Yavuz, şöyle devam etti:

"Rezerv alanlarda da yoğun bir yıkım faaliyetinden sonra inşaatına başlanamayan neredeyse yer bırakmadık. Tam bir işbirliği ve koordinasyon içerisinde Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, tüm mülki idare amirlerimiz ve şehrimizin tüm aktörleriyle sahada özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından ihale edilen işlemlerin, işlerin süratle tamamlanması için biz de yerelde gayretle çalışıyor, yıkımları gerçekleştiriyor ve yerleri teslim ediyoruz. Allah'ın izniyle 2025 yılı ilimiz için bir milat olacak ve işlerimizin tamamına yakınını 2025 yılı içerisinde teslim etmiş bulunacağız. Biz asrın felaketinden asrın inşasına giden bu yolda başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın destek ve ilgisi, bakanlarımızın, Büyükşehir Belediyemizin ve tüm kurum ve kuruluşlarımız olmak üzere, tam bir anlayış ve uyum içerisinde şehri yeniden imar ve inşa ediyoruz. Malatyalı kardeşlerimiz emin olsunlar, işlerimiz süratlendi, daha da süratleniyor ve dolayısıyla inşallah bu yıl bütün vatandaşlarımızın sorunlarını çözecek yaklaşımı hep beraber ortaya koyuyoruz."

Şehir merkezinde 41 bin 500 bağımsız bölüm yapılıyor

Konut sayılarına da değinen Vali Yavuz, şöyle konuştu:

"Yaklaşık şehir merkezinde 41 bin 500 civarında bağımsız bölüm yapmaya gayret ediyoruz. Rezerv alanlarda özellikle inşaat faaliyetlerimiz bu anlamda devam ediyor. İkizce bölgesinde yaklaşık 23 bin civarında bir konutu inşa ediyoruz. Buna ilaveten de yaklaşık 66 bölgede ilimiz merkezindeki rezerv alanlarda inşaatlarımız tamamlanmak üzere. Bu ay içerisinde çok küçük bir kısmın ihalesi henüz sonuçlanmadı. İhale sonuçlarını bekliyoruz ama ilk kuraları rezerv alanlarda şubat ayı içerisinde çekmeyi planlıyoruz. Şubat ayından itibaren rezerv alanlarda inşaatlarımızı yavaş yavaş teslim etmeye başlayacağız."

Toplamda ilde 80 bin 666 hak sahibi olduğunu dile getiren Yavuz, hak sahiplerine şehrin çevresinde ve merkezindeki rezerv alanlarda inşaatları tamamlayarak teslim edeceklerini söyledi.

"Rezerv alanların yüzde 90'ını çözdük"

Rezerv alanlarla alakalı tüm hususları şeffaf bir şekilde paylaştıklarını kaydeden Yavuz, "İmar ve inşa faaliyetlerimizde proje değişiklikleri sebebiyle zaman zaman rakamsal değişiklikler söz konusu olabiliyor ama şunu söyleyebilirim; biz neredeyse rezerv alanların yüzde 90'ını bugün itibarıyla çözmüş bulunuyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel
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