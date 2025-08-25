Malatya Valisi Yavuz'dan Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü mesajı

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünü gurur ve sevinçle kutladıklarını belirtti.

Malazgirt Zaferi'nin yalnızca bir askeri başarı değil bir dirilişin başlangıcı olduğunu aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

"Bu zafer, Anadolu Selçuklu Devleti'nin doğuşuna, ardından cihan devleti Osmanlı'ya ve nihayetinde Cumhuriyetimizin temellerine vesile olmuştur. Malazgirt, aynı zamanda farklı kökenden gelen Müslümanların ortak kader ve kardeşlik bağının da simgesidir. Bugün bizlere miras kalan bu aziz topraklar, atalarımızdan emanet edilmiş en değerli hazinemizdir. Onu korumak ve gelecek nesillere aktarmak en önemli sorumluluğumuzdur. Bu vesileyle, Anadolu'nun kapılarını açan Sultan Alparslan ve kahraman askerlerini, vatan uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."