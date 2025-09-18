Malatya Valisi Yavuz'dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gazilerin hatıralarını yaşatmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirten Yavuz, mesajında şunları kaydetti:

"Bugün bizler, bağımsız ve özgür bir ülkede yaşıyorsak, bunu başta şehitlerimiz ve gazilerimiz olmak üzere geçmişte gösterilen büyük mücadeleye borçluyuz. Ne kadar dua etsek ne kadar minnet ve şükran duysak azdır. Dünyada özgürlüğünü ve bağımsızlığını yitirmiş milletlerin yaşadığı acı tecrübeler, bu uğurda yapılan fedakarlıkların değerini daha da iyi kavramamıza vesile olmaktadır. 19 Eylül Gaziler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, vatan uğruna canını ortaya koyan tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyor, aramızda bulunan gazilerimize sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür diliyorum."