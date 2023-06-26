Malatya Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kurban Bayramı Mesajı Yayımladı

Malatya Valisi Hulusi Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesajı yayımladı. Vali Şahin, mesajında, bir bayram gününe daha ulaşmanın manevi hazzını tüm Müslüman alemi olarak yaşadıklarını belirtti.

Malatya Valisi Hulusi Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesajı yayımladı.

Vali Şahin, mesajında, bir bayram gününe daha ulaşmanın manevi hazzını tüm Müslüman alemi olarak yaşadıklarını belirtti.

Kurban Bayramı'nın kardeşlik hislerinin artmasına, ihtiyaç sahiplerinin fark edilmesine, husumet ve kıskançlık duygularının gönüllerden çıkarılarak samimi yardımlaşma anlayışının kalplere hakimiyet kazanmasına vesile olmasının bu kutlu günleri tam anlamıyla idrak etmemizi sağlayacağını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"10 ilimizle birlikte ilimizi de etkileyen deprem felaketinin yaralarını millet olarak saracak, birlik ve beraberlik içinde bu sıkıntılı günleri de geride bırakacağız. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirmelerini temin amacıyla Valiliğimizce gerekli tüm güvenlik ve trafik tedbirleri alınmıştır. Bu önlemlerin hassasiyetle uygulanması için güvenlik teşkilatlarına gerekli talimatlar verilmiştir. Bayram günlerinin hüzne dönüşmemesi için tüm vatandaşlarımızdan trafik kurallarına titizlikle uymalarını istirham ediyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise bayramların, birlik ve beraberlik içinde yaşamanın anlam ve değerinin kuvvetlendiği, kırgınlıkların giderilip barış ve hoşgörü gibi değerlerin ön plana taşındığı, büyük, küçük herkesin ortak paydada buluştuğu özel günler olduğunu ifade etti.

Depremlerde hayatını kaybedenlerin hüznü içerisinde Kurban Bayramı'nı bu yıl buruk kutlayacaklarını belirten Gürkan, şunları kaydetti:

"Yaraların sarılması noktasında devlet-millet el ele vererek, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edip bu zor günlerin üstesinden de hep birlikte geleceğiz. Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Kurban Bayramı'nı başta ülkemiz olmak üzere bütün dünyada barış ve kardeşliğe vesile olmasını dileyerek en içten duygularımla kutluyor, sağlık, mutluluk, huzur ve güven içerisinde, ailenizle birlikte bir bayram geçirmenizi içtenlikle diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."