Malatya Valisi Seddar Yavuz'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı

Malatya Valisi Seddar Yavuz, engelli bireylerin toplumsal yaşamdaki önemine vurgu yaparak, devletin bu bireylere yönelik desteklerini ve Valilik olarak attıkları adımları açıkladı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, engelli bireylerin toplumsal yaşamın her alanında aktif, üretken ve saygın bir şekilde yer almalarının güçlü bir toplum olmanın en önemli göstergelerinden biri olduğunu belirtti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün engelli vatandaşların haklarına dikkati çekmek amacıyla önemli bir gün olduğunu aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

"Devletimiz, engelli bireylerin eğitim, sağlık, istihdam ve sosyal hayata katılımını artırmak için çok önemli adımlar atmış, onların hayatını kolaylaştıracak yasal, ekonomik ve sosyal düzenlemeleri hayata geçirmiştir. Bizler de Valilik olarak, tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte engelli vatandaşlarımızın hayat standardını yükseltmek, onların topluma tam katılımını sağlamak ve her türlü desteği sunmak için var gücümüzle çalışmaktayız."

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
