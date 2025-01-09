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Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2024 Yılının En İyi Fotoğraflarını Oyladı

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2024 Yılının En İyi Fotoğraflarını Oyladı
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Malatya Valisi Seddar Yavuz, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, farklı kategorilerdeki ödüllü fotoğrafları seçti. Vali Yavuz, 'Özgür Suriye', 'Haber', 'Doğal Yaşam ve Çevre', 'Spor' ile 'Günlük Hayat' kategorilerinden birçok fotoğrafı inceledi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Seddar Yavuz, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

AA Gaziantep Bölge Müdürlüğü Başmuhabiri Ramazan Ercan, Vali Yavuz'a fotoğraflarla ve AA'nın çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Vali Yavuz, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Listeler" isimli fotoğrafını seçerken, "Haber" kategorisinde Muhammed Selim Korkutata'nın "İlk uçuş" adlı fotoğrafını oyladı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında" adlı fotoğrafını beğenen Yavuz, "Spor" kategorisinde ise Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" adlı fotoğrafını seçti.

Vali Yavuz, "Günlük Hayat" kategorisindeyse Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece" adlı fotoğrafını oyladı.

Vali Seddar Yavuz, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve seçim yapmakta zorlandığını belirterek AA'ya ve çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel
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