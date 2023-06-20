Malatya Valisi Şahin, MKE patlamasında şehit olan işçinin ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Malatya Valisi Hulusi Şahin, Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikasında meydana gelen patlamada şehit olan işçi Fırat Elverir'in yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, şehit Elverir'in Hekimhan Hasan Çelebi Mahallesinde yaşayan dedesi Hüseyin Elverir ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Şahin, ailenin acısını paylaştı. Taziye ziyaretinde Kuran-ı Kerim okunup dualar edildi. Ziyarette Şahin'e, Hekimhan Kaymakamı Mücahit Zıvlak eşlik etti.