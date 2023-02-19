Malatya Valiliği: "(Depremde) Yıkılan bina sayısı 2 bin 528"
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Malatya Valiliği, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte yıkılan bina sayısının 2 bin 528 olduğunu bildirdi.
Malatya Valiliği, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte yıkılan bina sayısının 2 bin 528 olduğunu bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerden etkilenen kentteki durum hakkında bilgi verildi.
Açıklamada, bugün itibarıyla ulaşılan tespite göre, 2 bin 528 binanın yıkıldığı, 13 bin 106 ağır hasarlı, 1706 orta hasarlı binanın tespit edildiği belirtildi.
Kentte 7 binanın enkazının kaldırıldığı, 24 enkazın da kaldırılması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.
Kaynak: AA / Güncel