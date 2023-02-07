Malatya Valiliği asılsız deprem paylaşımlarına yasal işlem yapacak

Malatya Valiliği, halkı paniğe sevk eden asılsız deprem paylaşımlarına yönelik yasal işlem yapılacağını bildirdi.

Valiliğin sosyal medya paylaşımında şunlar kaydedildi:

"Belediyeden ya da Müftülükten 1 saat içinde çok büyük bir deprem olacağı yönünde anonslar yapıldığına dair tamamen asılsız ve halkı paniğe sevk eden paylaşım ve söylentilere itibar etmeyiniz. Bu tür paylaşımlarla ilgili olarak yasal işlem başlatılacaktır."