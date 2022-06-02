Malatya TSO'dan Gelecek Partisi İl Başkanlığına iadeyi ziyaret - Haberler

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Gelecek Partisi Malatya İl Başkanı Ahmet Ercan Uçkan'a iadeyi ziyarette bulundu.

"TÜM PARTİLERE EŞİT MESAFEDEYİZ"

Başkan Sadıkoğlu, ziyarette şunları söyledi; "Malatya TSO olarak tüm partilere eşit mesafede olduğumuzu her platformda dile getiriyoruz. Bugün de Gelecek Partisi Malatya İl Başkanlığı'nı ziyaret ediyoruz. 2021 yılının Ağustos ayında il başkanlığı görevine atanan ve kısa sürede yönetim kurulunu oluşturan Gelecek Partisi Malatya İl Başkanı Ahmet Ercan Uçkan, yönetim kuruluyla birlikte geçtiğimiz aylarda odamızı ziyaret etmişti. Biz de bugün Odamızın yönetim kurulu ve meclis üyesi arkadaşlarımızla iadeyi ziyarette bulunuyoruz. Partinin 50 kişilik il yönetiminde çok sayıda üyemiz olan iş insanı ve esnafın yer almasını önemli görüyoruz. Partilerin yönetimlerinde üyelerimizin olması, bizlerin sorunlarımızı siyasi partilere iletme konusunda önemsediğimiz bir durum. Malatya TSO olarak üyelerimizin ve ilimizin problemlerini tüm siyasi partilerle paylaşarak, istişare kültürünü önemsiyoruz. Gelecek Partisi Malatya İl Başkanı Ahmet Ercan Uçkan'a ve il yönetimine tekrardan hayırlı olsun diyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

"OĞUZHAN BAŞKANI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu'nun çalışmalarını yakından takip ettiğini ve her konuda desteklediğini belirten Gelecek Partisi Malatya İl Başkanı Ahmet Ercan Uçkan, "Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'na ve kıymetli heyetine bizlere yapmış oldukları iadeyi ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Sadıkoğlu eskiden beri tanıdığımız, sevdiğimiz ve değer verdiğimiz bir kardeşimiz. Kendisini bundan önce desteklediğimiz gibi bundan sonrada desteklemeye devam edeceğiz. İstihdama ve ihracata yönelik yaptığı tüm çalışmaları yakından takip ediyoruz ve tebrik ediyoruz. Tekrardan kendilerini il başkanlığımızda ağırlamaktan dolayı memnun olduğumu belirtmek isterim" dedi.

Ziyarette, Malatya TSO Yönetim Kurulu Üyeleri Özcan Dündar, Cumali Karahan, Ömer Dinç, Meclis Başkan Vekili Hakan Er, Meclis Divanı Üyesi Ayhan Altunok, Meclis Üyeleri Osman Yıldırım, Oğuz Alkan, Eşref Kalan, TOBB Malatya Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Harun Paşahan ve TOBB Malatya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hilal Acı yer aldı.

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