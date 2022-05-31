Malatya Ticaret Borsası - Haberler

Malatya Ticaret Borsası
AA - Orhan Yoldaş - Güncel
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Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 96,55 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 96,55 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|96,55
|96,55
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|70,33
|70,33
AA / Orhan Yoldaş - Güncel
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