Malatya Pütürge'de 4 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Malatya’nın Pütürge ilçesinde, bugün saat 21.48’de, 11.34 kilometre derinlikte, 4 büyüklüğünde deprem oldu.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde, bugün saat 21.48'de, 11.34 kilometre derinlikte, 4 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD; Malatya'nın Pütürge ilçesinde, bugün saat 21.48'de, 11.34 kilometre derinlikte, 4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin 5 kilometre derinlikte, 4 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.