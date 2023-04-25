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Malatya Pütürge'de 4 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Malatya Pütürge'de 4 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Güncel Haberler

Malatya’nın Pütürge ilçesinde, bugün saat 21.48’de, 11.34 kilometre derinlikte, 4 büyüklüğünde deprem oldu.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde, bugün saat 21.48'de, 11.34 kilometre derinlikte, 4 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD; Malatya'nın Pütürge ilçesinde, bugün saat 21.48'de, 11.34 kilometre derinlikte, 4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin 5 kilometre derinlikte, 4 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

Kaynak: ANKA / Güncel

Malatya Pütürge Güncel Haberler

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