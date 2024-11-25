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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 20.20'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9,75 kilometre olarak kaydedildi. AFAD, gelişmeleri takip ettiklerini açıkladı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( Afad ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.20'de merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,75 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Öte yandan AFAD, ayrıca yaptığı açıklamada, depreme ilişkin gelişmelerin takip edildiğini belirtti.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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