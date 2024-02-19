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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 12.23'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 17,7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. AFAD ve ilgili kurumlar saha taramaları için görevlendirildi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( Afad ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.23'te merkez üssü Doğanşehir olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 17,7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Doğanşehir merkezli 4,3 büyüklüğündeki depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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