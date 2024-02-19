Üye Girişi
Haberler

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Güncelleme:

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 12.23'te merkez üssü Doğanşehir olan 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 17,7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.23'te merkez üssü Doğanşehir olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 17,7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Kaynak: AA / Güncel

Doğanşehir Malatya Deprem Malatya Deprem Acil Durum Doğal Afetler Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title