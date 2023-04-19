Malatya'nın bulanık akan kaynak suyunun bayramdan sonra berraklaşması bekleniyor

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kesilen, sonrasında ise çamurlu akan kaynak suyundaki bulanıklık seviyesinin düşmeye başladığı, bayramdan sonra suyun içilebilir hale gelmesinin beklendiği bildirildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da, kayaların arasından doğal olarak akan su, depremin hemen ardından sarsıntıların etkisiyle kendiliğinden kesildi.

Kentin içme suyunu karşılayan Gündüzbey Kaptaj Tesisi'nde bir sonraki gün gelen su, çamurlu akmaya başladı. İlk zamanlar sudaki bulanıklık seviyesi 30 NTU'ya (bulanıklık birimi) kadar yükselirken, aradan geçen sürede su daha berrak hale gelmeye başlasa da halen içme suyu olarak kullanılamıyor.

Kentte herhangi bir arıtma yapılmadan sadece klorlamayla musluklardan akan suyun eski hale getirilmesi için çalışmalar sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen gezici ve sabit tankerlerle su ihtiyaçlarını karşılayan vatandaşlar, eski berrak ve kaliteli sularına ulaşacağı günleri sabırsızlıkla bekliyor.

"Mikrobik anlamda olumsuzluğu söz konusu değil"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AA muhabirine, deprem öncesine kadar kentin su ihtiyacının kendi öz kaynağından çıkıp direkt kaptajdan (suyun çıktığı yerde toplandığı yapı) abonelere dağıtıldığını söyledi.

Gürkan, depremle suyun tamamen kaybolduğunu belirterek, "Bu korku ve endişe bir deprem korkusu kadar bizi çok daha olumsuz etkiledi. Yarıklar yavaş yavaş dolduktan sonra bir gün sonra su gelmeye başladı." dedi.

Malatya'da 6 Şubat'tan bu yana binlerce artçı deprem meydana geldiğini ifade eden Gürkan, şunları söyledi:

"Artçı depremlerin büyük bölümü özellikle kaptajın bulunduğu su kaynaklarının olduğu yerlerde oluşuyor. Her deprem meydana geldiğinde su bulanık akıyor, suyun mikrobik anlamda olumsuzluğu söz konusu değil. Kentin 13 ilçesi, 718 mahallesinde her tarafa su veriyoruz ancak henüz içilebilir ve yemekte kullanılabilir seviyeye gelmedi. Bulanıklık derecesi 30 NTU'dan yavaş yavaş aşağı indi, şu anda 8-9 civarında. Bunun 5'in altına inmesi lazım. Böyle giderse bir hafta içerisinde bayram sonu şebekelerdeki suyun içilebileceğini düşünüyoruz ancak 3,5 ve üzeri depremler, bölgede suyun bulanık akmasına neden oluyor."

Tanker ve itfaiye araçlarıyla su talepleri karşılanıyor

Gürkan, bulanıklık seviyesinin son bir haftadır büyük bir düşüş eğiliminde olduğuna dikkati çekerek, şu anda kaptajdan saniyede 4 bin 200 litre su çıktığını ve suyun kaybolmamasının sevindirici olduğunu dile getirdi. Başkan Gürkan, "Depremle beraber suyun içilemez ve yemeklerde kullanılamaz durumda olduğunu bildiğimiz için özellikle sabit ve gezici tankerlerimizle, itfaiye araçlarımızla şehrin muhtelif yerlerinde sürekli su ihtiyaçlarının giderilmesi noktasındaki çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

AFAD ile oluşturdukları lojistik depodan şişe ve damacana su dağıtımı da yaptıklarını belirten Gürkan, 65 sabit noktada tankerlerle ihtiyaçların giderildiğini kaydetti.

İnsanların "Bulanıklık müdahaleyle giderilebilir mi?" sorusunu yönelttiğini aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar böyle bir teknik ve teknoloji bize gelmedi, yok. Şu var, lokal anlamda gelen su arıtılabilir ve ileriki zamanda yedek büyük bir arıtma yapılır, bu arıtmadan bu su geçirilebilir. Bu da (suyun bulanıklaşması) yüzyıllardır, bin yıllardır olmayan bir şey. Aslında yüzyıllardır olmayan bir felaket yaşanmış, inşallah 10-15 gün süre zarfında suyun durulacağını, vatandaşlar aynı kalite ve nitelikte içilebilir suyu kaptajdan daha doğal şekilde içecektir diye düşünüyorum."

Vatandaşlar çözümü bekliyor

Vatandaşlardan Şükrü Özcan, depremden itibaren suyun çamurlu aktığını, temizlenmeye başlayan suların sarsıntılarla bulandığını, son zamanlarda gittikçe berraklaştığını söyledi.

Özcan, çeşmelerden aldıkları suları temizlik işlerinde kullandıklarını, içme ve yemekler için ise hazır su aldıklarını belirtti.

Mehmet Küçük ise depremden sonra suların bulanık aktığını, sorunun kısa sürede çözülmesini beklediklerini kaydetti.