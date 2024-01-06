Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 15.10'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Battalgazi olarak belirlendi ve 8,76 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 15.10'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 8,76 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.