Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 15.10'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 8,76 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.