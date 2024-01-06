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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 15.10'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Battalgazi olarak belirlendi ve 8,76 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 15.10'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 8,76 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Kaynak: AA / Güncel

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