Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD,) Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad,) Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Afad'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 12.02'de yerin 10.31 kilometre derinliğinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.