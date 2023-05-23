Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Malatya merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Malatya merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Malatya merkezli uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Malatya merkezli uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, narkotik ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Malatya merkezli Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan üst, araç ve ikamet aramalarında, 889 uyuşturucu hap, 1 kilo 80 gram esrar, 1 otomatik tabanca ile 26 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheliden işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen E.T, R.T. ve M.K, tutuklandı, A.L.E, M.B. ve M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya Seçim Sonuçları
Malatya Yerel Seçim Sonuçları 2019
Malatya Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel

Kahramanmaraş Narkotik Malatya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title