Malatya merkezli uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı - Haberler

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Malatya merkezli uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

AA - Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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Malatya merkezli uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

Malatya merkezli iki ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 zanlı gözaltına alındı.

Malatya merkezli iki ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Malatya ve İstanbul'da 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 14 kilo 25 gram esrar, 2 kilo 791 gram sentetik uyuşturucu, yeşil reçeteye tabi uyuşturucu özelliği olan 562 hap, 29 uyuşturucu hap ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 17 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan kentteki diğer çalışmalar kapsamında çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildiği, 3 şüphelinin tutuklandığı belirtildi.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

İstanbul Narkotik Malatya Güncel Haberler

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