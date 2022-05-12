Malatya Kent Konseyi '21. Yüzyılda Yeni Okul, Öğrenme ve Öğretmen Anlayışı' konferansı düzenledi

MALATYA (Bültenler) - Malatya Kent Konseyi Eğitim Öğretim Çalışma Grubu organizasyonu, Malatya Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Aydın Üniversitesi ve Malatya Sentez Kurs Merkezi işbirliğinde Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer Özyılmaz'ın konuşmacı olarak katıldığı" 21. Yüzyılda Dünyada Gelişen Yeni Okul Öğrenme ve Öğretmen Anlayışı" konulu bir konferans düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra konuşmalarını yapan Malatya Kent Konseyi Eğitim Öğretim Çalışma Grubu Temsilcisi Cumali Aydoğan, Öğretmenlerin dünyanın en kıymetli yükünü taşıdıklarını söyleyerek, işini meslek olarak değil mesele olarak gören öğretmenlerin varlığının umut verici olduğunu ifade etti. Pandemi dönemi ile birlikte uzaktan eğitim kavramı ile tanıştığımızı belirten Aydoğan, "Öğrencilerin aklına ve kalbine hitap etmeyen her eğitim aslında uzaktan eğitimdir" dedi. Aydoğan, özellikle düşünmeye sevk eden bir eğitim sistemine ihtiyacımız olduğunu vurgulayarak" Öğretmen ne kadar sözle, gözle ve özle öğrenciye dokunursa öğrenci de ülkemizin gelişimi noktasında o kadara katkı sunacaktır" dedi.

Prof. Dr. Ömer Özyılmaz konferans programında, yeni okul, öğrenme ve öğretmen anlayışı üzerine, geleneksel okul ve öğrenme modeli ile yenilikçi okul arasındaki farklılıklara değindi.

Bilgilerin beyin üzerinde çalışılıp bize mal edilip şemalara yerleştirilirse öğrenme eylemini gerçekleştirdiğimizi ifade eden Özyılmaz,"İşte biz bunu bugün yapmıyoruz. Bunu yapabilmemiz için de düşünmeyi çok iyi bilmemiz lazım. Öğrenmeyi öğrenmek için düşünmeyi öğrenmek lazım. Düşünmeyi hem de ustalaşmış biçimde öğrenmek lazım. Ortaokulda düşünmeyi öğrenmeli, lisede ustalaşmalı, üniversitede artık üretime geçmeli" dedi.

Geleneksel okullarda öğrenmenin yerine ezberlemenin esas alınmakta olduğunu, yeni okul sisteminde ise öğrenci merkezli olduğunu vurgulayan Özyılmaz,"Öğrenme öznel bir faaliyet olup dıştan zorlanmayla gerçekleşmez, zihinsel ve kavramsal değişme önemlidir" dedi.

Yeni okulda, öğretmen veöğrenci iletişiminin sürekli olduğunu ve öğretmenin rolü değiştiğini söyleyen Özyılmaz,öğretmenin sadece bilgi aktaran kişi olmadığını, öğrencinin sosyal gelişimini takip eden, öğrencinin öğrenimine kılavuz olan, öğrenmenin yollarını keşfettiren kişi olduğunu söyledi.

Geleneksel okul yönteminin, öğrenciye balık yedirirken, yeni okul sisteminin balık tutmayı öğrettiğini söyleyen Özyılmaz,"Yeni okulda öğretme, bilgi ve bilim öğrenmeyi canlı tutmak esastır. Yeni okulda asıl olan öğrencinin mobilize olması, harekete geçmesi, öğrencinin aktif olması ve öğrenmeyi öğrencinin üstlenmesidir" dedi.

Programın son bölümünde idareci ve öğretmeler konu ile ilgili Prof. Dr. Ömer Özyılmaz'a çeşitli sorular yönelttiler. Programın sonunda Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Umut Yalçın tarafından Prof. Dr. Ömer Özyılmaz'a plaket takdim edildi.

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