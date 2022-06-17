Malatya kayısısı tezgahlarda Malatya ve ilçelerinde hasat edilen yılın ilk kayısıları satışa çıktı. Malatya ve ilçelerinde hasat edilen yılın ilk kayısıları satışa çıktı. Aroması ve lezzetiyle ünü ülke sınırlarını aşan kayısının kilogramı tezgahlarda 35 liradan satılıyor. Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, kayısının kent sakinlerinin geçim kaynaklarından biri olduğunu belirterek, "Çiftçilerimiz büyük bir gayretle, emekle kayısıyı dünyanın her tarafına ulaştırıyor. Allah bu şehrin kayısısını eksik etmesin. Binlerce ailenin geçimi kayısı üzerine kurulu." dedi. Esnaf Adnan İlhan da kayısıyı tüketime sunmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Rabbim mahsulümüzü bol eylesin. Çiftçimize, esnafımıza hayırlı, bereketli kazançlar nasip eylesin." diye konuştu. AA / Ayhan İşcen - Güncel Togo Cumhuriyeti Darende Malatya Güncel Haberler

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