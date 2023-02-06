MALATYA HAVALİMANI TERMİNAL BİNASINDA HASAR MEYDANA GELDİ Güncel Haberler KAHRAMANMARAŞ'TA ilk olarak sabah saatlerinde 7.7 ve son olarak öğle saatlerinde meydana gelen 7,6 şiddetindeki depremin ardından Malatya Havalimanı terminal binasında hasar meydana geldi. KAHRAMANMARAŞ'TA ilk olarak sabah saatlerinde 7.7 ve son olarak öğle saatlerinde meydana gelen 7,6 şiddetindeki depremin ardından Malatya Havalimanı terminal binasında hasar meydana geldi. Konuyla ilgili olarak Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.24'te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde Malatya Havalimanı terminal binasında küçük çaplı hasar meydana gelmiştir. Sivil hava trafiğine kapalı bulunan havalimanı, insani yardım ve arama kurtarma uçuşlarına açıktır" denildi. - İstanbul Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Devlet Hava Meydanları İşletmesi Malatya Havalimanı Kahramanmaraş Güncel Haberler

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