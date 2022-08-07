Son dakika haber: MALATYA'DA 4 OTOMOBİLLİ ZİNCİRLEME KAZA: 9 YARALI - Haberler

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Son dakika haber: MALATYA'DA 4 OTOMOBİLLİ ZİNCİRLEME KAZA: 9 YARALI

Son dakika haberlerine göre MALATYA'da, 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı.

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MALATYA'da, 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Buğra A. yönetimindeki 44 ACH 361 plakalı otomobil, Bilal B. idaresindeki 44 BR0 66 plakalı otomobil, Ali B. yönetimindeki 34DR 7322 plakalı otomobil ve Ünal S. idaresindeki 44 ABE 073 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Ali B., Buğra A., Ayfer B., Münevver B., İbrahim Efe B., Ahsen Betül B., Yunus Emre Y., Eylem B., ve Barış B. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştığı araçlardan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık görevlilerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bir süre trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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