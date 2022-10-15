Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya haberi: Malatya'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Güncel Haberler

Malatya haberi: Malatya'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Gelen Malatya haberine göre MALATYA'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada İsmail Dikenci hayatını kaybetti, sürücüler dahil 4 kişi ise yaralandı.

MALATYA'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada İsmail Dikenci hayatını kaybetti, sürücüler dahil 4 kişi ise yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Aydınlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Abdulkadir K. yönetimindeki 44 KZ 177 plakalı otomobil, Burcu K.'nın kullandığı 44 BB 964 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler Burcu K. ve Abdulkadir K. ile otomobillerde bulunan İsmail Dikenci, Emine D. ve Bilal A. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları araçlardan çıkarılarak sağlık görevlilerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan İsmail Dikenci, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, İsmail Dikenci'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title