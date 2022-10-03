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Malatya haberi... Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 233 şüpheli yakalandı

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Malatya haberi... Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 233 şüpheli yakalandı

Malatya haber... Malatya'da polis ekiplerince geçen ay çeşitli suçlardan aranan 233 şüpheli yakalandı.

Malatya'da polis ekiplerince geçen ay çeşitli suçlardan aranan 233 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince 1-30 Eylül tarihleri arasında kent genelinde denetim ve uygulamalar gerçekleştirildi.

Çalışmada aralarında seçitli suçlardan aranan 233 şüpheli yakalandı.

Zanlılardan 125'i işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Güncel

Malatya Eylül Güncel Haberler

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