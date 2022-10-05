Malatya haberi: Malatya'da 4 milyon 455 bin makaron ile 39 litre sahte içki ele geçirildi

Malatya haberine göre Malatya'da düzenlenen operasyonda 4 milyon 455 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 39 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da düzenlenen operasyonda 4 milyon 455 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 39 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Ekipler, adreslerdeki aramalarda 4 milyon 455 bin 200 bandrolsüz makaron, 39 litre el yapımı sahte alkollü içki, 2 elektronik sigara dolum makinesi ve sigara dolum işleminde kullanılan 2 hava kompresörü ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.